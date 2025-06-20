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PPT.Party

Corner coffee spot, улица Кави Наджми, 8А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Вечеринка, где каждый может выступить с презентацией о своих провалах и успехах с долей кринжа и порцией мемов (тема на твой выбор). Ну а после мероприятие шлифанут DJ-сетами с 21:00-00:00, тайминг: YADAR QUYANA BUDETPERFECT Регистрация обязательна, как и твое присутствие, заюш: https://forms.gle/X12Chd8ie1Y6b2Eg8

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