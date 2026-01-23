Повседневность и Театр
улица Парижской Коммуны, 25/39
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Бесплатно
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Обсуждение с режиссером Дмитрием Волкостреловым. Дмитрий Волкострелов часто исследует тему повседневности в своих проектах, помещая обыденные действия, привычки и рутину в контекст искусства, чтобы вернуть им осознанность и показать их скрытую поэзию. Например, в выставке «Повседневность. Простые действия» в ММОМА, где зрители сами становились частью экспозиции, а их действия фиксировались и осмыслялись. На встрече участникам предлагается вместе обсудить привычные действия, роль зрителя в музейном и театральном пространстве. А ещё ты можешь оставить вопрос здесь: https://forms.yandex.ru/u/696ca53690fa7b3d9f8db22c/ Цель этой встречи — вернуть внимание к мелочам, которые люди обычно не замечают.
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