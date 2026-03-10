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(Пост-)ужас: о современном жутком

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+

Про событие

В рамках лекции поговоришь о состоянии жанра ужасов в кино, литературе и видеоиграх сегодня. Покинули ли ужасы «жанровое гетто», в котором они оказались в середине XX века? Пост-хоррор — реальный жанр или очередной маркетинговый прием? Почему в хоррор-играх теперь так популярна графика в духе девяностых? С художественной выставкой принято связывать показ произведений искусства, следующей некой повествовательной канве, развернутый в специальном пространстве, осмотр которой предполагает следование неким социальным нормам. Однако, с момента, когда в конце 1960-х выставка стала пониматься как авторские высказывание куратора, начались активные поиски иных моделей художественного показа. Выставка стала: отказываться от нарратива, выходить за пределы выставочных пространств, нарушать устоявшиеся нормы зрительства, а также включать в экспонирование и далёкий от искусства материал. Спикер: Алексей Мелихов — кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы КФУ.

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