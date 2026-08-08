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После панка

Соль
Профсоюзная улица, 22

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Что остаётся после панка? Холодные, сырые и колючие синт-поп шлягеры с потерянных кассет, дикий блюз, отъехавшие гитарные эксперименты от психоделичного шугейза до нойз-попа, обскурная электроника с вейв-корнями, кривой хаус, написанный на неисправных драм-машинах и другой протестный и беспорядочный звук. В центре сюжета — Bogdamn. Художник и иллюстратор, тёмный рыцарь любимого нами объединения No Wave, ведущий рубрики Angel Dust на московском Kurs Radio, где он транслирует ретроспективу психоделического рока. Музыкальный эрудит и селектор, охватывающий широкий диапазон жанров, чаще всего это музыка с приставкой -вейв, складывающаяся в гипнотический и ритмичный коллаж. В своих сетах он намеренно уходит от упрощений и подводит слушателей к соприкосновению с ранее недоступным. Место: Ангар Вход 500 руб. 300 руб. подписчикам телеграм-канала: https://t.me/solkzn Быстрый проход через двор — 1000 руб.

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