Выбор редакции
После бури. Потеря и надежда в творчестве Ёсимото Бананы
улица Бурхана Шахиди, 7
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Про событие
Лекция посвящена исследованию одной из ключевых тем в творчестве японской писательницы – переживанию утраты и поиску смысла после потери. Участники посмотрят, как в своих произведениях Банана Ёсимото изображает хрупкость человеческого существования, процесс скорби и постепенное возвращение к жизни. Через анализ её меланхоличных, но светлых текстов ты поймёшь, почему проза Ёсимото не предлагает готовых ответов, но даёт то, что важнее — возможность пережить потерю и найти в себе силы смотреть вперёд. Спикер: Динара Фахрутдинова — востоковед, ассистент кафедры китаеведения и азиатско-тихоокеанских исследований, ИМОИиВ, КФУ.
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