Лекция посвящена исследованию одной из ключевых тем в творчестве японской писательницы – переживанию утраты и поиску смысла после потери. Участники посмотрят, как в своих произведениях Банана Ёсимото изображает хрупкость человеческого существования, процесс скорби и постепенное возвращение к жизни. Через анализ её меланхоличных, но светлых текстов ты поймёшь, почему проза Ёсимото не предлагает готовых ответов, но даёт то, что важнее — возможность пережить потерю и найти в себе силы смотреть вперёд. Спикер: Динара Фахрутдинова — востоковед, ассистент кафедры китаеведения и азиатско-тихоокеанских исследований, ИМОИиВ, КФУ.