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Показ фильма «Нежный восток»

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ и обсуждение фильма «Нежный восток» с киноклубом «Место». В рамках фестиваля «Альпины» покажут ленту американского режиссёра Шона Прайса Уильямса. А после состоится обсуждение картины с основательницей киноклуба «Место» Марией Наумовой и клиническим психологом Анастасией Ивашкевич. Во время экскурсии в Вашингтон Лиллиан сбегает от группы и отправляется самостоятельно открывать Восточное побережье. Триллер с активистами из богатых семей, боевик на съёмочной площадке и сатирическая «Алиса в зазеркалье» — всё это окажется в одном путешествии по Америке. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами.

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