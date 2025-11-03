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Показ фильма «Нежный восток»
улица Бурхана Шахиди, 7
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Показ и обсуждение фильма «Нежный восток» с киноклубом «Место». В рамках фестиваля «Альпины» покажут ленту американского режиссёра Шона Прайса Уильямса. А после состоится обсуждение картины с основательницей киноклуба «Место» Марией Наумовой и клиническим психологом Анастасией Ивашкевич. Во время экскурсии в Вашингтон Лиллиан сбегает от группы и отправляется самостоятельно открывать Восточное побережье. Триллер с активистами из богатых семей, боевик на съёмочной площадке и сатирическая «Алиса в зазеркалье» — всё это окажется в одном путешествии по Америке. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами.
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