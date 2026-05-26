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Поэтический вечер «Свеча горела»

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Пока горит свеча, звучат слова, которые люди редко решаются произнести вслух. Это вечер о любви — разрушительной и спасительной, о роли и подлинности, о силе и уязвимости. Поэзия и проза оживают здесь в движениях, паузах, взглядах. Здесь создают пространство, где слово касается каждого лично. Тихо. Глубоко. По-настоящему. Это встреча с самим собой через слово, проживание опыта через роли разных героев. Живое сценическое воплощение произведений классиков и современных авторов дает возможность по-новому взглянуть на них. Произведения подобраны таким образом, чтобы создать пространство для соприкосновения с собственными глубинными чувствами.

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