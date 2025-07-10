Сообщество молодых казанских поэтов «КОМП» организует поэтический вечер. Тебя ожидает: — Свободный микрофон — прекрасная возможность прочесть как любимые стихотворения выдающихся классиков, так и представить публике собственное творчество! Приветствуются и музыкальные номера. — Тёплая атмосфера — уютное пространство, новые знакомства и творческие души вокруг. Если тоже хочешь прочесть свои стихи, переходи по ссылке в тг и отправляй заявку.