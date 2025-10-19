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Поэтический слэм
улица Баумана, 44/8
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
Поэтический слэм — соревнование, где авторы за три минуты должны представить зрителям свои стихотворения. Победителя определяет публика. Он получит 10 000 рублей и пройдёт в суперфинал. Тур второго шанса, на котором выступят лучшие казанские поэты. Список выступающих: Андрей Сурай Иван Ильин Азат Валиев Непо Херли Алиса Подземка Дина Юльметова Влад Осколин Иван Баландин Амалия Аникилич Дионис Захарьев Вера Жабина Ева Никель Диана Давлетбердина Максим Бирюков
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