Поэтический слэм — соревнование, где авторы за три минуты должны представить зрителям свои стихотворения. Победителя определяет публика. Он получит 10 000 рублей и пройдёт в суперфинал. Тур второго шанса, на котором выступят лучшие казанские поэты. Список выступающих: Андрей Сурай Иван Ильин Азат Валиев Непо Херли Алиса Подземка Дина Юльметова Влад Осколин Иван Баландин Амалия Аникилич Дионис Захарьев Вера Жабина Ева Никель Диана Давлетбердина Максим Бирюков