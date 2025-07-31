Поэтической экспедиции по знаковым казанским локациям. Самый закрытый и неизученный район Казани — Авиастрой. Поведут по этой инфернальной локации самые подходящие люди — актёры Театра Теней — Алексей Егоров и Ольга Бударина! На прогулке участники гуляют и собирают впечатления, метафоры, аллюзии, образы, ассоциации и присылают их организаторам. Цель: создание уникальной крафтовой книги казанского метатекста. Место встречи: Станция Авиастроительная, выход у Авиационного колледжа, ул. Копылова.