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Поэтическая прогулка

Станция Авиастроительная, улица Копылова

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Поэтической экспедиции по знаковым казанским локациям. Самый закрытый и неизученный район Казани — Авиастрой. Поведут по этой инфернальной локации самые подходящие люди — актёры Театра Теней — Алексей Егоров и Ольга Бударина! На прогулке участники гуляют и собирают впечатления, метафоры, аллюзии, образы, ассоциации и присылают их организаторам. Цель: создание уникальной крафтовой книги казанского метатекста. Место встречи: Станция Авиастроительная, выход у Авиационного колледжа, ул. Копылова.

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