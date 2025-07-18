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«По краям» — книжный фестиваль от издательства Ad Marginem и ЦСК «Смена». В программе — большая распродажа книг Ad Marginem, лекции, презентации книг, детские занятия и маркет локальных проектов. Издательство привезет больше 2 000 книг о философии, науке, искусстве, современной культуре, художественную и детскую иллюстрированную литературу. Скидки достигнут 80%, а цены на маркете будут стартовать от 100 рублей. На маркете локальных брендов будут комнатные растения от «Природы» и Sisters, сезонные букеты от «Будет сад». Украшения в этническом стиле представит бренд Maktub, а виниловые пластинки магазина «Сияние». Образовательная программа: 18 июля 18:00 «В подворотне нас ждет Maniac. Новые румынские, бенгальские, чилийские романы-открытия Ad Marginem и как перестать их бояться» вместе с исполнительным директором издательства Ad Marginem Кириллом Маевским и PR-директором Дмитрием Харьковым. 20 июля 13:00 Лекция «Рефлексии Азии в нашей душе» от Алексея Маслова — востоковедом и директором Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. 17:00 Лекция «Путеводитель по городу зрелища: о чём говорит современная архитектура?» от Вадима Данилова — культуролога, исследователя архитектуры и архитектурной критики. Полную программу лекций смотри на сайте — https://s-m-e-n-a.org/2025/06/21/festival-po-krajam/ Режим работы: 18 июля 17:00 - 20:00, 19 и 20 июля, 11:00 - 19:00
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