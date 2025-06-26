Вечер восточных вкусов и летней музыки на веранде Bazzar Прямо на месте в большом казане команда NUMI приготовит ароматный плов, которым можно будет угоститься бесплатно. Кроме него, в меню сочный шашлык. Музыкальную часть возьмут на себя резиденты Bazzar — диджей-сет под открытым небом продолжится до позднего вечера. Вход свободный, подтягивайся к 21:00