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Плова Лова!

BAZZAR
ул. Профсоюзная, 26

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Вечер восточных вкусов и летней музыки на веранде Bazzar Прямо на месте в большом казане команда NUMI приготовит ароматный плов, которым можно будет угоститься бесплатно. Кроме него, в меню сочный шашлык. Музыкальную часть возьмут на себя резиденты Bazzar — диджей-сет под открытым небом продолжится до позднего вечера. Вход свободный, подтягивайся к 21:00

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