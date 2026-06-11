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Площадка 3.0

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

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Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Фестиваль, на котором выступают самые яркие и неординарные коллективы. На сцене: Пару Ночей — крутейшая альтернативная рок-группа, сочетающая бешеную энергетику и проникновенные тексты. Даянская — эмо-фрик-панк с примесью фолка, готики и гаражного рока. Музыка на стыке отчаяния и иронии, нежности и крика, романтики и внутреннего протеста. Сажа — психоделический альтернативный рок с элементами перформативно-поэтического арт-шоу. Escape for Love — сольный проект в стиле поп-панк с лёгким эмо-уклоном. 18:30 — открытие дверей 19:00 — выход на сцену первого проекта

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