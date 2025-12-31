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Plombir New Year

Креативный кластер «Адонис», Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 4500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Главный праздник на самой тусовочной улице Казани. В эту ночь за пультом два мощнейших артиста, которые зададут правильный ритм твоему старту в 2026 год: LEGRONI (Тбилиси) — артист мирового уровня, чьи треки звучат на крупнейших фестивалях планеты и собирают танцполы по всему миру. YASHA F (Москва) — архитектор глубоких, эмоциональных сетов, идеально сочетающий тёплый вайб и безупречный грув.

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