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Play:Hard х Резьба

Дом Остермана
улица Баумана, 70

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

PLAY:HARD объединяется с культовым питерским техно-проектом РЕЗЬБА для мощнейшей вечеринки, где жёсткие биты встретятся с сырой энергией индустриального саунда. Главный гость ночи — КАШАПОВ — основатель, организатор и идейный вдохновитель РЕЗЬБЫ. Он подарит чистую концентрацию бескомпромиссного техно, выверенного годами андеграундного опыта. У аппарата в эту ночь: KASHAPOV (SPB) / TONY MONTANA (SPB) / CHАRA / TOY MANIAC / LA MRON / BASSLINER / CHACKY

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