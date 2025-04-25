PLAY:HARD объединяется с культовым питерским техно-проектом РЕЗЬБА для мощнейшей вечеринки, где жёсткие биты встретятся с сырой энергией индустриального саунда. Главный гость ночи — КАШАПОВ — основатель, организатор и идейный вдохновитель РЕЗЬБЫ. Он подарит чистую концентрацию бескомпромиссного техно, выверенного годами андеграундного опыта. У аппарата в эту ночь: KASHAPOV (SPB) / TONY MONTANA (SPB) / CHАRA / TOY MANIAC / LA MRON / BASSLINER / CHACKY