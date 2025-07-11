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Пижамная вечеринка

Metallomania x coffee, ул. Лаврентьева 11А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Забудь о суете. Здесь царят мягкие пледы, подушки и уютные островки для отдыха на диванах, пуфах и даже надувных матрасах, заботливо застеленных. Пижамный дресс-код: Приходи в том, в чём тебе комфортнее всего. Самый уютный образ будет отмечен! Постепенное погружение: — 19:00 - 20:00: Тёплая встреча, знакомство через интерактив и рандомные факты. — 20:00 - 21:30: Лотерея с приятными сюрпризами и бесплатными напитками для самых удачливых, обладателей лучших пижам и авторов лучших инстаграм-историй! — 21:30 - 23:30: Киновечер. Устраивайся поудобнее в «мягкой зоне», бери на кассе сладкий или солёный попкорн, маршмеллоу и погружайся в атмосферу специально подобранного фильма.

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