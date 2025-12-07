Вечер современного танца. Программа: Дуэт «Очевидная жертва» (Ксана Ковалева, Александр Челидзе). « Не всё так печально. Встретились, не поговорили, смотрели поверх голов и между ними, но так ничего и не разглядели. Быстро начали ощущать ту бездну, над которой должна быть натянута страховочная сетка, мираж то, что мы хотим видеть, не это ли истинная слепота. Герои становятся жертвами самих себя, своего потаённого. Они искренни в этом своем неведении, словно каждый из них ждёт толчка в спину…» Перформанс «Roots» (Мария и Марсель Нуриевы). Авторы рассуждают над высказыванием Далай-Ламы: «…Что ты ищешь? Счастья, любви, спокойствия духа… Не ходи искать их на другой край земли, ты вернёшься разочарованным, огорчённым, лишённым надежд. Поищи их на другом краю самого себя, в глубине своего сердца…» Авторы не стремятся сделать перформанс сюжетным или иллюстративным. Скорее они предлагают зрителю разделить их личный эмоциональный опыт, уловить интуитивные связи, возникающие в диалоге тел. Спектакли сопровождаются видео. Длительность постановок: 30 и 45 минут соответственно.