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Перформанс «Встречи» Плейбэк театра

Галерея Дом Art, ул. Некрасова, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Что такое плейбэк театр? Плейбэк — это театр импровизации. Здесь зрители рассказывают истории из своей жизни, и актёры тут же, без подготовки, играют их на сцене. Это театр спонтанности — интерактивный и захватывающий — где нет жёстких рамок, четвёртой стены, а люди из зала становятся сценаристами и полноценными участниками происходящего. Встреча — это начало. Некоторые встречи проходят незамеченными, бывают встречи, которые меняют жизнь. Есть встречи, которые происходят изо дня в день и превращаются в рутину. Там где есть встречи, есть место и расставаниям… В этот вечер ты станешь соавтором спектакля, в котором актёры сыграют зрительские истории встреч. Вход свободный (донат актёрам приветствуется)

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