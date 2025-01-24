Что такое плейбэк театр? Плейбэк — это театр импровизации. Здесь зрители рассказывают истории из своей жизни, и актёры тут же, без подготовки, играют их на сцене. Это театр спонтанности — интерактивный и захватывающий — где нет жёстких рамок, четвёртой стены, а люди из зала становятся сценаристами и полноценными участниками происходящего. Встреча — это начало. Некоторые встречи проходят незамеченными, бывают встречи, которые меняют жизнь. Есть встречи, которые происходят изо дня в день и превращаются в рутину. Там где есть встречи, есть место и расставаниям… В этот вечер ты станешь соавтором спектакля, в котором актёры сыграют зрительские истории встреч. Вход свободный (донат актёрам приветствуется)