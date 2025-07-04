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Перформанс «Несвоевременные мысли»

Тайницкая башня, территория Кремль, 1Б

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Квартет музыкантов исполнит музыкальные произведения на фоне мультимедийной инсталляции «Несвоевременные Мысли». «Несвоевременные Мысли» – мультимедийная инсталляция, вдохновлённая произведением Максима Горького. Это пространство, где сливаются воедино Горький, цветы, нейросеть и струнный квартет, создавая фрактальный узор смыслов в совместном диалоге с классиком. «Ты уехал, а цветы, посаженные тобой, остались и растут… Вот если бы ты всегда и везде, всю свою жизнь оставлял для людей только хорошее – цветы, мысли, славные воспоминания.» – Максим Горький, 1907. УЧАСТНИКИ Авторы, художники: Агелина Мигранова, Родион Сабиров Драматург: Ангелина Мигранова Саунд: Радик Хаматов Расписание для посещения инсталляции: 4-6 июля 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Регистрация для посещения только инсталляции — https://www.gorkiy.plus/kazan/2025/installyatsiya-nesvoevremennye-mysli Концерты пройдут 4-6 июля в 19:00. Продолжительность: 55 минут.

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