ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Путь жестокости (Path Of The Brutality)

Reborn
Право-Булачная улица, 29

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В рамках совместного тура под вывеской Path Of The Brutality Tour, мощнейший симбиоз двух адептов смертельного грува Traumatomy и Symphysiotomy при яростной поддержке Disgusting Abomination обрушится на Казань многотонной плитой. TRAUMATOMY (г. Челябинск) — Slamming Brutal Death SYMPHYSIOTOMY (г. Абакан) — Brutal Death DISGUSTING ABOMINATION (г. Казань) — Brutal Death

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Убийцы
Убийцы

1000₽

Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт
Выбор редакции
Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт

от 800₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста