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Необычное
Про событие
Прогулка по самым ярким местам парадной Казани: от Казанского Арбата до Казанского Кремля и падающей башни Сююмбике. Это будет познавательная экскурсия, которая останется в ярких кадрах. Все гиды-фотографы много лет занимаются съёмкой людей и обязательно дадут тебе подсказки: как расслабиться перед камерой, какую позу принять и у какой достопримечательности лучше встать. Тебя ждёт: — Пешеходная улица Баумана, или Казанский Арбат. Сюда стремятся не только туристы, но и местные жители, которые ценят возможность прогуляться по центру исторического города. — Казанский Кремль — сердце Татарстана, воздвигавшееся и перестраивавшееся на протяжении многих лет, заложенное ещё при Иване Грозном. — Мечеть Кул-Шариф с белоснежными минаретами и бирюзовыми венцами, видимая издалека — главная соборная мечеть Татарстана. — Петропавловский собор — древнейший памятник архитектуры Татарстана, пришедший из петровской эпохи. — Башня Сююмбике с зелёным шпилем и коваными воротами «День и Ночь», украшенными знаками Зодиака и изображениями небесных тел. Говорят, здесь можно загадать желание. — Памятник коту Алабрысу — один из символов Казани, известный на всю Россию и приносящий счастье тем, кто его погладит. Пожалуйста, обрати внимание: — Гид проведёт эту экскурсию индивидуально для тебя и твоей компании. — Ты получишь 30-50 обработанных фото в течение семи дней после прогулки на электронную почту. — Прогулку по парадной Казани можно провести без фотосессии или заказать фотосессию отдельно. — В прогулке может участвовать до четырёх гостей. При увеличении числа гостей доплата составит 970 рублей за человека для группы из 5-9 человек и 800 рублей за человека для группы от 10 человек. — Продолжительность экскурсии зависит от числа участников. Место встречи: Площадь Тукая, рядом с Часами Мира. Гид встретит тебя у Часов Мира; ближайшая станция метро — «Площадь Тукая». Чтобы прогулка состоялась, пожалуйста, зарегистрируй свой билет у организатора. Организатор сообщит телефон гида для связи и уточнит место встречи. Регистрация проходит с 10:00 до 18:00 по телефону (Telegram) +7(912)076 70 52 или через Телеграм-бот: https://t.me/travelhead_bot
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