Арт-завтрак с Палаццо Мадамы: узнай, как хрупкая Ирина Антонова превратила учебный музей слепков в мировую сокровищницу с Рембрандтом, Моне и Пикассо, пережив революции и войны. История Пушкинского музея напоминает захватывающий триллер, а не простую летопись увеличения коллекции. Профессор Московского университета Иван Владимирович Цветаев — отец великой поэтессы Марины Цветаевой — загорелся идеей создать не просто музей, а настоящий центр художественного образования. Поначалу он задумывался как учебный музей слепков. Проект был одобрен самим императором Николаем II, а в 1912 году состоялось торжественное открытие Музея изящных искусств. Драматические события истории, революции и войны, наполняли стены музея произведениями искусства. Однако превращение Пушкинского в музей, бросивший вызов Эрмитажу и Третьяковке, обязано хрупкой, но волей женщине. В центре нашего внимания — удивительная судьба Ирины Антоновой. На протяжении более полувека определяла именно она определяла лицо музея. Здесь расскажут, как она добивалась выставок мировых звёзд в закрытой стране и как её голос звучал на открытиях, заставляя замирать залы. Это история триумфа, любви к искусству и безграничной преданности делу, которая вдохновляет даже тех, кто далёк от художественной критике. История музея будет не полной, если тебя не познакомят с его главными шедеврами. Тебя ждут Рембрандт, Моне, Ренуар, Ван Гог и, конечно, «Голубые танцовщицы» Дега и «Девочка на шаре Пикассо».