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Осенняя ярмарка современного искусства BAG
Кремлёвская улица, 9
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 300₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное
Фестивали
Про событие
Ярмарка объединяет художников из России, Австрии и Казахстана, коллекционеров, дизайнеров интерьера и ценителей искусства. В экспозиции этого года представлены живопись, графика, скульптура и декоративные панно от 40 художников из 10 городов и резидентов Belova art gallery. Время работы Вт-Вс 12:00—20:00 Пн — выходной
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