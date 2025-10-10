Ярмарка объединяет художников из России, Австрии и Казахстана, коллекционеров, дизайнеров интерьера и ценителей искусства. В экспозиции этого года представлены живопись, графика, скульптура и декоративные панно от 40 художников из 10 городов и резидентов Belova art gallery. Время работы Вт-Вс 12:00—20:00 Пн — выходной