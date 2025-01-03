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Про событие
Его устроят в комьюнити-центре «Арт». На маркете представят товары более 250 дизайнеров и производителей. Также на площадке будут фудкорт, фотозоны, лекции, мастер-классы и другие события. Музыкальным сопровождением займутся диджеи бара «Соль».
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