Его устроят в комьюнити-центре «Арт». На маркете представят товары более 250 дизайнеров и производителей. Также на площадке будут фудкорт, фотозоны, лекции, мастер-классы и другие события. Музыкальным сопровождением займутся диджеи бара «Соль».