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Open Space Market - новый формат

улица Николая Ершова, 62

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Бесплатно
Возраст 6+
Вечеринки
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Его устроят в комьюнити-центре «Арт». На маркете представят товары более 250 дизайнеров и производителей. Также на площадке будут фудкорт, фотозоны, лекции, мастер-классы и другие события. Музыкальным сопровождением займутся диджеи бара «Соль».

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