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Open Air «Остров»

улица Брюсова, 51

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 7000₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Два дня на необитаемом кусочке суши посреди Волги, 30 артистов, 10 квт звука и саундсистема Funktion One, дух рейва и свободы. Музыкальная программа будет насыщенной и разноплановой. В первый день комьюнити Party Toora отправит в приправленные театрализованными перформансами звуковые приключения по волнам downtempo и organic house, после чего резиденты и друзья TF Promo навалят отборного транса. На второй день запланировано аудиопутешествие от тек-хауса до ломаных ритмов. А еще в программе: - Бар и кухня от опытных поваров-барменов из сообщества «Всюду бар» - Огненное шоу от АртПодиум и Fire Family - Небанальный маркет от Mary Go Shop - Чайная от Health Place Portal - Аренда сапов, баня и трансфер от Kazan.yacht - Гвоздестояние и другие практики от ребят из Кайласа - Волейбольная площадка. Бери с собой себя, свое хорошее настроение, домашних животных. Оставь дома меланхолию, политические взгляды, алкоголь (крепкое всё равно под запретом, а пиво и коктейли можно купить в баре на месте). Трансфер туда-обратно будет курсировать 24/7 для твоего удобства. Хочешь - бери палатку, прочий туристический стаф и разбивай лагерь, Остров примет тебя. Хочешь - приплыви туда-обратно на несколько часов налегке, тебя Остров примет и таким. Организаторы предупреждают, что трансфер нужно оплатить отдельно: «У нас нет спонсоров, есть только наш энтузиазм и желание двигать культуру. Эта мера поможет сделать приключение максимально волшебным».

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