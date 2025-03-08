Выставка расскажет о развитии оптического искусства, его применении в дизайне и светомузыке через проекты казанских медиахудожников. В экспозицию вошли арт-объекты, созданные в разные годы в СКБ «Прометей», архивные материалы и видео. С конца 1960-х годов активно работающее в разных сферах синтеза света и звука СКБ «Прометей» становится координационным центром для всех увлеченных исследователей и экспериментаторов с технологиями в искусстве. На казанских фестивалях и научных конференциях идут жаркие споры – нужны ли художники в эпоху развития алгоритмов и ЭВМ (электронные вычислительные машины), можно ли программировать творчество. Здесь собирают книги и статьи из отечественных и зарубежных журналов, заказывают копии каталогов иностранных выставок, ведут переписку с единомышленниками из разных стран, создают информационные стенды о новых направлениях в искусстве. Вдохновляясь будоражащими работами оп-артистов: Виктора Вазарели, Бриджит Райли, Хесус Рафаэля Сото и не только — инженеры-художники во главе с Булатом Галеевым начали применять принципы и визуальные образы оп-арта, создавая движущиеся трафареты и формообразователи в световых приборах. Для этого на оргстекло, фольгу, металл или прозрачную пленку наносились геометрические узоры, чтобы получились цветные динамические композиции света и музыки. В арт-объектах СКБ «Прометей», представленных на выставке, применяется наложение разных орнаментов, которые дают эффекты глубины и меняющейся перспективы, использование зеркального отражения и размножения линий и фигур. Оптические иллюзии получаются при взаимодействии между сетчаткой глаза и мозгом, распознающим изображение. Сочетания светотени и ярких цветов вносят конфликт в это взаимодействие, что приводит к появлению иллюзорных эффектов. Находки в архивной коллекции Фонда «Галеев-Прометей» демонстрируют как прямые заимствования визуальных образов у западных художников, так и трансформацию геометрических форм. О важном значении языка оп-арта для казанских медиахудожников говорит и то, что обложки изданий коллектива и некоторые афиши снабжались узнаваемыми визуальными моделями, ведь в них были заложены алгоритмы нового мышления, информационной эпохи, космической эры, где на первое место выходит восприятие, а не сам арт-объект, процесс, а не результат совместного со зрителем творчества. Все эти принципы стали активно использоваться в дизайне общественных пространств и в моде. Сегодня, на новом технологическом взлете оп-арт, как направление, является платформой для конструирования новых способов взаимодействия человека с изменяющимся визуальным миром. Первая кураторская экскурсия с Анастасией Максимовой состоится 8 марта в 12:00. В остальные дни кураторские экскурсии в 15:00 по пятницам. Вход — по билету на выставку.