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OG Buda

Korston Club Hotel
улица Николая Ершова, 1А

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от 2500₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

OG Buda анонсировал тур по России OG ALLIN TOUR. В Казани выступление пройдет 5 апреля. На концерте в рамках тура российский рэпер выступит вместе с лайв-бэндом. Организаторы обещают хиты исполнителя в «живой» аранжировке. Площадкой для выступления станет Korston Club Hotel. Концерт начнется в 20:00. Билеты стоят от 2 500 рублей.

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