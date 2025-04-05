OG Buda анонсировал тур по России OG ALLIN TOUR. В Казани выступление пройдет 5 апреля. На концерте в рамках тура российский рэпер выступит вместе с лайв-бэндом. Организаторы обещают хиты исполнителя в «живой» аранжировке. Площадкой для выступления станет Korston Club Hotel. Концерт начнется в 20:00. Билеты стоят от 2 500 рублей.