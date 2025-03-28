Живая музыка, философские тексты и зажигающие сердца ритмы! Тебя ждёт мощная энергетика и глубокое погружение в проверенные временем композиции и новые синглы. Главная особенность творчества Odnono — тексты, наполненные философскими рассуждениями и глубоким смыслом. Эта музыка заставляет задуматься и поднимает внутренние переживания, оголяет глубоко скрытые вопросы. Ты наверняка слышал одну из популярных песен группы — «Распахну своё сердце настежь», драматический стих о жизненных переживаниях под инструментальную музыку, покорившую плейлисты тысяч людей.