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Одна пластинка в неделю

Национальная библиотека Республики Татарстан
улица Пушкина, 86

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Бесплатно
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Спецпроект Национальной библиотеки РТ, где ставят винил из фондов библиотеки. Гостем станет Антон Салакаев — меломан, коллекционер винила, один из организаторов музыкального фестиваля «Рок-берега», художественный руководитель фестиваля «Волга-Волга» и бессменный лидер группы «Волга-Волга». В преддверии своего юбилея Антон Салакаев встретится с поклонниками своего творчества, чтобы послушать и обсудить одну из любимых виниловых пластинок с записью выступления групп «Наутилус Помпилиус» и «Бригада С» на концерте Рок-Панорама’87 в Москве.

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