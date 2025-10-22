Спецпроект Национальной библиотеки РТ, где ставят винил из фондов библиотеки. Гостем станет Антон Салакаев — меломан, коллекционер винила, один из организаторов музыкального фестиваля «Рок-берега», художественный руководитель фестиваля «Волга-Волга» и бессменный лидер группы «Волга-Волга». В преддверии своего юбилея Антон Салакаев встретится с поклонниками своего творчества, чтобы послушать и обсудить одну из любимых виниловых пластинок с записью выступления групп «Наутилус Помпилиус» и «Бригада С» на концерте Рок-Панорама’87 в Москве.