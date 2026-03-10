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Образы памяти в изобразительном искусстве

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

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Завершение:

от 450₽ до 550₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция о том, как категория памяти отражалась в изобразительном искусстве разных эпох и как продолжает осмысливаться в искусстве. Любое искусство так или иначе исследует человека, его восприятие реальности. Особенно интересно, когда художник обращается к таким сложным и крайне многоаспектным понятиям, как память. Обращение к такой по сути своей философской категории, как память, может происходить самыми разными путями. Художник может говорить и о личной субъективной памяти, и о памяти коллективной, отраженной в представлениях общества о прошлом, и даже — как, например, Сальвадор Дали — о памяти вообще, о памяти как своеобразном внутреннем ощущении. Но любой из этих путей будет путем постижения сущности человеческого бытия, потому что память — это опыт, то, что формирует человека и делает его тем, кто он есть. Спикер: кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей и публичной истории КФУ Наталия Шадрина

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