Выбор редакции
Объединяющий натюрморт
улица Пушкина, 86
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Необычное
Про событие
Однодневная выставка объединит художников, работающих с темой экологии и осмысленного потребления и использующих непривычные материалы. Кураторы выставки — Женя Набиева и арт-группа «Замороженная конина». В 13:00 и 19:00 они проведут экскурсии, на которые нужно зарегистрироваться в телеграме.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи