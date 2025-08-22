Однодневная выставка объединит художников, работающих с темой экологии и осмысленного потребления и использующих непривычные материалы. Кураторы выставки — Женя Набиева и арт-группа «Замороженная конина». В 13:00 и 19:00 они проведут экскурсии, на которые нужно зарегистрироваться в телеграме.