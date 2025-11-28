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НУР. Новый сезон

ДК им. Ленина, улица Копылова, 2А

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Выставки
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

На специальном событии расскажут о зимнем сезоне, покажут афтермуви юбилейного НУРа и расскажут про новые особенности фестиваля 2026 года. В программе: 19:30 — презентация фестиваля 2026 и показ афтермуви 20:30 — диджей-сет Егора Семакова 21:00 — перфоманс японского композитора HAJIME KOJIRO 22:00 — диджей-сет Егора Семакова 22:15 — лайв-концерт московского музыканта monoplay 23:15 — диджей-сет Mikhail Lisitsyn 00:15 — диджей-сет LYR 01:15 — диджей-сет Natasha Marka

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