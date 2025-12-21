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Новогодняя Звукотерапия: погружение в гармонию с Аха Майтри

Шанти
улица Чернышевского, 28

Начало:

Завершение:

от 1555₽ до 2555₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Вечер Новогодней Звукотерапии от Аха Майтри – удивительного музыканта-мультиинструменталиста, талантливого звукотерапевта и автора светлых, глубоких песен. В преддверии праздников позволь себе замедлиться, отдохнуть от суеты и настроиться на волну покоя. Аха Майтри подарит незабываемое звуковое путешествие, которое наполнит тебя истинной радостью, поможет восстановить внутреннюю гармонию и обрести ресурс. Аха Майтри – это не просто исполнитель, это эмпат, чутко чувствующий настроение и эмоциональное состояние слушателей. Он уделяет огромное внимание внутреннему состоянию каждого, создавая атмосферу глубокого понимания и поддержки, благодаря которой концерт становится настоящим сеансом исцеления. Этот вечер станет прекрасным завершением уходящего года, наполненным светом, умиротворением и гармонией. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: Первые 10 человек — 1555 р. Следующие билеты – 1888 р. Группам от трёх человек - скидка 15% В день мероприятия 2555 р.

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