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Новогодняя Ночь Voda.event

КРК Пирамида, Московская улица, 3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Voda.event готовит по-настоящему особенный приём Нового Года. Раскроют все карты 1 декабря, но уже сейчас мы собрали для вас лайнап, который заставит танцевать до самого утра! AIWASKA — российский электронный проект, известный своим гипнотическим саундом на стыке психоделического техно и эмбиента. CATMOONK — яркий представитель новой волны российской электронной сцены. CATMOONK создаёт на своих сетах по-настоящему уютную и в то же время энергичную танцевальную атмосферу. Резерв столов — https://t.me/vodaevent_support

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