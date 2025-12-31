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Про событие
Voda.event готовит по-настоящему особенный приём Нового Года. Раскроют все карты 1 декабря, но уже сейчас мы собрали для вас лайнап, который заставит танцевать до самого утра! AIWASKA — российский электронный проект, известный своим гипнотическим саундом на стыке психоделического техно и эмбиента. CATMOONK — яркий представитель новой волны российской электронной сцены. CATMOONK создаёт на своих сетах по-настоящему уютную и в то же время энергичную танцевальную атмосферу. Резерв столов — https://t.me/vodaevent_support
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