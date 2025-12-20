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Про событие
Беспрецедентное оголтелое празднование наступления новейшего года. Тебя ожидает разнузданный чад кутежа при участии Dead'a Moroz'a, Человека-Коня, согласной на всё Снегурочки и потоков газированного тархуна! За угар ответственны: КОРПОРАЦИЯ АБСУРДА DAINTY ПЕРЕХОД КОШМАРЫ
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