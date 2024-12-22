Выбор сообщества
[перенесено] Новогодний татарский квиз
улица Карла Маркса, 57
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 12+
Игры
Выставки
Необычное
Про событие
! Квиз переносится. Новую дату сообщат позже ! Третий в серии квиз будет посвящен Новому году и всем его аспектам в фильмах, книгах, музыке, искусстве, обычаях, еде и даже мемах. Тебя ждёт 10 раундов с классными вопросами, которые расширят твой кругозор и помогут не забывать татарский. Приходить можно как одному, так и командой. После покупки билетов сообщи название своей команды организатору - https://t.me/muratishka Победителей ждут призы!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи