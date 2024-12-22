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[перенесено] Новогодний татарский квиз

Галерея современного искусства ГМИИ РТ
улица Карла Маркса, 57

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Игры
Выставки
Необычное

Про событие

! Квиз переносится. Новую дату сообщат позже ! Третий в серии квиз будет посвящен Новому году и всем его аспектам в фильмах, книгах, музыке, искусстве, обычаях, еде и даже мемах. Тебя ждёт 10 раундов с классными вопросами, которые расширят твой кругозор и помогут не забывать татарский. Приходить можно как одному, так и командой. После покупки билетов сообщи название своей команды организатору - https://t.me/muratishka Победителей ждут призы!

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