ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Новогодний концерт «Время орёт»

One More
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

В преддверии 2026 года приходи на концерт, чтобы проорать с артистами нечленораздельное и самое главное — это будет твой личный акт очищения. Состав группы «Триггерная точка»: художник-экспериментатор Эркин Газизов (Vanya Limb), молодая панк-звезда Амир Гимадеев (амперметр), поп-многостаночник Айдар Хуснутдинов (My Friend Aidar), легендарный музыкант Тим Митронин, поэт и организатор Республиканского поэтического слэма Василь Сафаргалеев. Креативным куратором концерта выступит арт-директор галереи БИЗON Александр Шагулин.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Убийцы
Убийцы

1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста