В преддверии 2026 года приходи на концерт, чтобы проорать с артистами нечленораздельное и самое главное — это будет твой личный акт очищения. Состав группы «Триггерная точка»: художник-экспериментатор Эркин Газизов (Vanya Limb), молодая панк-звезда Амир Гимадеев (амперметр), поп-многостаночник Айдар Хуснутдинов (My Friend Aidar), легендарный музыкант Тим Митронин, поэт и организатор Республиканского поэтического слэма Василь Сафаргалеев. Креативным куратором концерта выступит арт-директор галереи БИЗON Александр Шагулин.