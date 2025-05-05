Психоделический шугейз-аттракцион теперь в 3D, потому что обычный концерт — это скучно. Здесь медиаторы и педалборды будут лететь прямо в лицо, басы взорвутся в объёмном звуке, а вокал проникнет прямо в мозг. В этот вечер: — четыре группы: Моя подавленная агрессия, Геранирад, Dacha day, Marto — четыре вселенных — одно эпическое столкновение жанров. + 3D очки в комплекте.