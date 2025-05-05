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Нормальный инди 3D

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Психоделический шугейз-аттракцион теперь в 3D, потому что обычный концерт — это скучно. Здесь медиаторы и педалборды будут лететь прямо в лицо, басы взорвутся в объёмном звуке, а вокал проникнет прямо в мозг. В этот вечер: — четыре группы: Моя подавленная агрессия, Геранирад, Dacha day, Marto — четыре вселенных — одно эпическое столкновение жанров. + 3D очки в комплекте.

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