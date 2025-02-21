ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Ночная смена

Экстрим-парк УРАМ
Кремлёвская набережная, 33

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Мультиформатное событие, объединяющее разные стороны уличной культуры в крытом экстрим-парке УРАМ. Тебя ждут интерактивные площадки, музыка на двух танцполах, гастрогастрокорнеры и контесты по ВМХ и скейтбордингу. К соревнованиям в парк привезут уникальную рампу, разработанную специально для семикратного чемпиона России по ВМХ и участника Олимпиады в Токио Ирека Ризаева. Хедлайнером вечеринки станет объединение «станция метро горьковская». Цена на билеты может повышаться ближе к событию.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста