Мультиформатное событие, объединяющее разные стороны уличной культуры в крытом экстрим-парке УРАМ. Тебя ждут интерактивные площадки, музыка на двух танцполах, гастрогастрокорнеры и контесты по ВМХ и скейтбордингу. К соревнованиям в парк привезут уникальную рампу, разработанную специально для семикратного чемпиона России по ВМХ и участника Олимпиады в Токио Ирека Ризаева. Хедлайнером вечеринки станет объединение «станция метро горьковская». Цена на билеты может повышаться ближе к событию.