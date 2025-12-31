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Необычное
Еда
Про событие
Новый год в уютной атмосфере чая и приятной компании. Ночь в музее? — Почти! Ночь в клубе хорошей культуры! Только для самых чайных и самых любимых гостей откроются наши двери клуба на всю новогоднюю ночь. За одним «чайным ковром» будут угощать лучшим чаем, зажигать свечи и смотреть новогодние комедии. Подробности можно узнать у сотрудников клуба по номеру телефона или в телеграме.
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