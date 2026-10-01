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Про событие
Бескомпромиссно модная олдмани-тусовка. Суббота — любимый день, он создан именно для того, чтобы отрываться по полной. А хороший отрыв неразлучен с понятием «шикарная музыка»! Поэтому будут отжигают культовые ребята из творческого объединения Lazy People! Они просто легенды аналогового звука, прославленные императоры винилового андеграунда и многовековые короли танцпола. Тебя приятно удивит музыкальная подборка этого вечера своей непредсказуемостью, аутентичностью и, конечно же, стилем! Вход свободный.
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