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Ночь ленивых (Lazy People Night)

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Бескомпромиссно модная олдмани-тусовка. Суббота — любимый день, он создан именно для того, чтобы отрываться по полной. А хороший отрыв неразлучен с понятием «шикарная музыка»! Поэтому будут отжигают культовые ребята из творческого объединения Lazy People! Они просто легенды аналогового звука, прославленные императоры винилового андеграунда и многовековые короли танцпола. Тебя приятно удивит музыкальная подборка этого вечера своей непредсказуемостью, аутентичностью и, конечно же, стилем! Вход свободный.

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