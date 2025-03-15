Вечеринка, которая выросла из музыкальной программы фестиваля медиаискусства НУР в самостоятельное событие. Ее главная идея — показать все многообразие современных тенденций и направлений в музыке в синтезе с визуальным опытом. Лайн-ап составлен из электронных артистов разных жанров и поколений: Nikita Zabelin / Москва Yung Acid / Москва DEEJAY MAQUEEN / Санкт-Петербург Mostapace (live) / Альметьевск Enfant / Москва Glory / Казань Qosh (live) / Казань Все они представят свои эксперименты в поисках актуального звука. Атмосферой ночи поможет проникнуться уникальный стейдж-дизайн, разработанный специально для локации: свет и визуальный контент будут тесно переплетены с музыкой, чтобы усилить впечатления гостей. FC/DC, 18+