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Ночь электронной музыки ТОН

Пирамида, Московская улица, 3

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1000₽
Возраст 18+
Стендап
Выставки
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, которая выросла из музыкальной программы фестиваля медиаискусства НУР в самостоятельное событие. Ее главная идея — показать все многообразие современных тенденций и направлений в музыке в синтезе с визуальным опытом. Лайн-ап составлен из электронных артистов разных жанров и поколений: Nikita Zabelin / Москва Yung Acid / Москва DEEJAY MAQUEEN / Санкт-Петербург Mostapace (live) / Альметьевск Enfant / Москва Glory / Казань Qosh (live) / Казань Все они представят свои эксперименты в поисках актуального звука. Атмосферой ночи поможет проникнуться уникальный стейдж-дизайн, разработанный специально для локации: свет и визуальный контент будут тесно переплетены с музыкой, чтобы усилить впечатления гостей. FC/DC, 18+

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