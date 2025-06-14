Презентация книги и лекция. «НИСЕНИТНИЦА, или 500 лет русского абсурда» — уникальный сборник, прослеживающий традицию абсурдизма в русской литературе в течение пяти столетий. В книге собраны фольклорные и авторские произведения: истории, сказания, побасенки, небылицы, песни, стихотворения и рассказы. Все тексты даны в оригинальном виде — такими, какими они были опубликованы впервые. Этот сборник доказывает: абсурд — не маргинальное явление, а прочная и живая часть русской культуры. В Казани издание будет представлено впервые. На встрече разговор пойдёт о феномене абсурда в русской словесности: от народной фантастики до авторской игры со смыслом. Что такое абсурд — приём, мировоззрение или способ сопротивления логике? Может ли нелепое быть точнее реальности? И почему смех и бессмыслица — не противоположность смыслу, а его важная часть? Лектор: Даниил Бельцов — главный редактор V–A–C Sreda, старший редактор V–A–C Press, редактор книги «НИСЕНИТНИЦА, или 500 лет русского абсурда». Совместно с издательством V–A–C Press.