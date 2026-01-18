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Никита Самохин «Античные юмористы или над чем смеялись в Древнем Риме»

Гранд Отель Казань, Петербургская улица, 1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

«Над жизнью подобает больше смеяться, чем сокрушаться о ней» © Сенека Как шутки могли влиять на социальную и политическую жизнь в Вечном Городе? Что безопаснее: смеяться над императором или вместе с ним? Кто более успешный в стэндапе — Цицерон или Вергилий? И вообще: что такое шутка для древнего римлянина, и будет ли это смешно современным людям? Эти и другие вопросы обсудишь на лекции о природе юмора в Древнем Риме. А может и не обсудишь и просто посмеёшься над античными анекдотами — кто знает? Лектор: Никита Самохин. Автор блога «Латынь по-пацански» и одноименной книги по истории Древнего Рима, переводчик интерфейсов VK и Telegram на латинский язык. Планируется повышение стоимости билетов.

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