«Над жизнью подобает больше смеяться, чем сокрушаться о ней» © Сенека Как шутки могли влиять на социальную и политическую жизнь в Вечном Городе? Что безопаснее: смеяться над императором или вместе с ним? Кто более успешный в стэндапе — Цицерон или Вергилий? И вообще: что такое шутка для древнего римлянина, и будет ли это смешно современным людям? Эти и другие вопросы обсудишь на лекции о природе юмора в Древнем Риме. А может и не обсудишь и просто посмеёшься над античными анекдотами — кто знает? Лектор: Никита Самохин. Автор блога «Латынь по-пацански» и одноименной книги по истории Древнего Рима, переводчик интерфейсов VK и Telegram на латинский язык. Планируется повышение стоимости билетов.