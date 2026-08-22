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Ничего святого

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1300₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Документальный стендап Ангелины Засенцевой. Ангелина долго писала пьесу, которая назвалась «Ничего святого». А потом увидела книжку с таким названием. Это автофикшн про парня-подростка и его отношения с отчимом. К темам из пьесы она остыла, а к названию — нет. У неё, как и у этого парня, есть путь, воспоминания о котором кажутся полным мраком. Но это уже было. Если всё мрак — так что же теперь? Что теперь? Ложиться и умирать? Не умрёшь, потому что есть кафе, долги, бесплатный вай-фай. Есть цель, цель одна, она очень простая. Абсолютно банальная цель — быть счастливой. Хочется быть счастливой не завтра, не в отпуске, не после того, как достигну всех своих недосягаемых целей, а здесь и сейчас. Сейчас. Сегодня.

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