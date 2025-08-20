Экскурсия с винной дегустацией под девизом «среда — это маленькая пятница». В компании интереснейшего экскурсовода ты пройдёшься по местам богатой жизни Казанских купцов и дворян. Попадёшь на улочки, где дамы гуляли по парапету, а кавалеры обсуждали последние новости. Побываешь в районе с максимальной концентрацией роскошных усадеб 19 века. Обязательно попадёшь в одно из зданий старинной усадьбы и секретные дворики зажиточного района, где до сих пор сохранились каретники. Экскурсия продолжится в винном бутике Wine&Whiskey by simple, где сомелье расскажет секреты винного дела, научит подбирать бокалы и правильно пить вино. Тебя ждёт дегустация прекрасных вин и вкусные закуски. Обязательна предварительная запись, строе ограничение по количеству гостей.