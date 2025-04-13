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Нэрсэдер. Вечер современной хореографии

MON
улица Пушкина, 86

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от 380₽ до 900₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Телесное исследование взаимоотношений человека и человека. Про то как «нечто*» рождается, умирает и возрождается вновь. Хореография / танец: Тимур Ганеев и Айсылу Мирхафизхан-Фролова — артисты труппы musicAeterna Dance. Продолжительность — 30 минут. ! В спектакле используется стробоскоп. Пожалуйста, будьте осторожны, если у вас повышенная чувствительность к воздействию мерцающего света / визуальных эффектов ! Танцоры в своих постановках стремятся к «коллажности, к скорости, к гротеску». Их танец — это « коллаж из разных образов, мыслей, танцевальных техник». Так они описывают спектакль: «здесь и вырезки из журналов, здесь и предмет, найденный на улице, здесь и полароидная фотография облака, камня, птицы, здесь и агрессивный интервьюер, который охотится за сенсацией, здесь и диктатор, который настолько злой, что даже смешно или не смешно… и немного хореографии, как жемчужина среди кучи мусора. Мы татары, которые сделали соус тартар. Мы чего-то ищем и кого-то ждём…». *«Нэрсэдер» — по-татарски «нечто».

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