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Большой сольный концерт восходящей звёздочки, группы «Это Лиза». По слухам, они не хотят быть кьют. На сцене легендарного клуба «Реборн» группа расскажет о вечном поиске себя, о депрессии и самой весёлой мании. «НЕ КЬЮТ КОНЦЕРТ» - это прикрытое музыкой откровение. Попытка найти себя среди чужих стереотипов и ожиданий и выйти за рамки образа. В программе любимые песни, несколько новых ещё невышедших треков, приглашённые группы, новый мерч, много пива и, конечно, живой звук.
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