Экскурсия с посещением полуразрушенного особняка П.И. Котелова и фабрики Алафузова. Экскурсовод Александра Гамова познакомит тебя с важным промышленным центром Казани – Кировским районом. Здесь действовали Пороховой завод, основанный при Екатерине II, и фабрики купца Алафузова. Эти предприятия сформировали уникальную среду обитания: рядом с производственными корпусами находились казармы офицеров и рабочих, купеческие усадьбы и первые образовательные учреждения, в том числе первое пригородное училище XIX века. Познакомишься с устройством дореволюционных заводов и фабрик, особенностями жизни и труда купцов, рабочих и офицеров. Обсудишь, какую роль промышленные районы сыграли в развитии Казани, а также узнаешь о судьбах двух ключевых слобод — Пороховой и Ягодной, которые тесно переплелись в истории города. Маршрут позволит увидеть сохранившиеся памятники промышленной архитектуры: недавно отреставрированный «Алафузовский дворец», рабочую столовую в стиле авангарда, а также креативный кластер, расположенный в старинных фабричных корпусах. Завершится экскурсия в купеческой усадьбе, где сегодня размещается винтажная студия. Здесь за чаепитием речь пойдет о судьбах казанских купеческих династий и их вкладе в городскую культуру. Место встречи: Бюст В.В.Лукницкого, угол улиц Лукницкого и 25 Октября. — Предварительная покупка билетов через сайт обязательна; — Ты узнаешь гида по белой табличке с надписью «Казань глазами инженера»; — Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия; — Основная часть экскурсии проходит на улице. Экскурсия с подъемом на крышу. Пожалуйста, надевай удобную одежду и обувь. Продолжительность: 2 часа. Ближайшие даты: 2 августа 16:00 15 августа 15:00