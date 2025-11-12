Мрачные гении отечественного хоррор-панка снова в Казани. Nagart отправляются в осенний тур, а значит, что целых 20 городов снова погрузятся в знакомую тебе зубодробительную атмосферу. Холодящие кровь страшные сказки, дикие танцы и слэм, жара на сцене — тебя ждёт поистине адское веселье на танцполе!